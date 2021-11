Portugal regista 3.364 novos casos de covid-19. 12 pessoas morreram

Nas últimas 24 horas foram contabilizados 3.364 novos casos de covid-19, dos quais 1.159 na região da Grande Lisboa, revela o relatório diário da Direção-geral da Saúde. A norte somam-se mais 944 e 720 na zona centro. Somam-se mais 114 casos no Alentejo e outros 294 no Algarve.

Os dados revelam, por outro lado, que morreram 12 pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Os números dos internamentos subiram ligeiramente: mais três pessoas e mais quatro nos cuidados intensivos. Contam-se agora internadas 708 pessoas, das quais 104 em unidades de cuidados intensivos.



Das 12 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, uma na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.



No total, o País tem agora 51.689 casos ativos.