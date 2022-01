Portugal regista 40.134 novos casos de covid-19 e 22 mortes

Portugal registou mais 40.134 novos casos de covid-19 e mais 22 mortos, nas últimas 24 horas, conforme indica o relatório de situação divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Este é o segundo dia consecutivo em que Portugal ultrapassa a barreira dos 40 mil novos casos diários de covid-19.De acordo com a informação disponbilizada pela DGS, a maioria das pessoas infetadas com covid-19 está a recuperar em casa. Há, no entanto, mais 64 pessoas internadas, elevando para 1.699 o número total de hospitalizações. Destes, 162 estão nos cuidados intensivos (menos 5 do que há um dia).Em termos regionais, Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região com mais novos casos (16.062), tendo morrido 12 pessoas. Já na região Centro, foram registados 14.866 novos casos e seis mortos e, na região Centro, contabilizaram-se mais 4.232 novas infeções e três mortes.Só nos Açores houve mais vítimas mortais (uma), sendo que o número de casos na região foi de 540, um novo máximo diário. No Alentejo, houve mais 1.255 novos casos e 1.219 no Algarve. Já na região autónoma da Madeira registaram-se 1.960 novas infeções.O número de casos ativos aumentou em 10.071 para um total de 286.965. Foram ainda contabilizados, nas últimas 24 horas, mais 30.041 recuperados.