Portugal regista 451 novos casos e 1 morte

Portugal registou esta quinta-feira 451 novas infeções, de acordo com o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) que reporta às últimas 24 horas.O mesmo boletim dá ainda conta de 1 morte em todo o território nacional. Morreram já, ao todo, 17.014 pessoas vítimas de covid-19.Esta quinta-feira o país dá conta de menos três internados em enfermaria, para um total de 208 camas ocupadas. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão agora mais dois doentes internados, para um total de 58.Em Portugal registaram-se também mais 346 doentes recuperados da doença para um total de 804.522 desde o início da pandemia.Face a estes valores, o número de casos ativos aumentou para os 22.193, mais 104 do que no dia anterior.Por regiões, a zona Norte do país foi a mais afetada ao dar conta de 172 casos novos, enquanto Lisboa e Vale do Tejo registou 159 novas infeções e a única morte por covid-19 das últimas 24 horas.Na zona Centro foram ainda detetados 59 novos casos, mais 18 no Algarve e 10 no Alentejo.Nas regiões autónomas está pior os Açores ao registar 22 novos casos de infeção. A madeira apresentou 11 novos casos.