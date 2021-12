Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos (3.193), seguida do Norte (2.043), Centro (491), Madeira (230), Alentejo (124), Algarve (198) e Açores (55).





A incidência no país está agora em 804,3 casos de infeção por 100 mil habitantes e 807,4 casos por 100 mil habitantes no Continente.



Quanto ao R(t), este indicador encontra-se em 1,23 a nível nacional e continental.



Notícia atualizada com mais informação às 14:50

Portugal registou 6.334 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, elevando o número de casos ativos para 105.614, o valor mais elevado desde 13 de fevereiro. Foram registadas ainda 16 novas mortes, segundo avança o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).Em relação ao dia de ontem, há mais 3.895 casos ativos. Além disso, estão 127.669 pessoas sob vigilância, mais 3.492 do que na véspera.O número de internamentos aumentou face a domingo. Houve 36 pessoas que tiveram que ser internadas nas últimas 24 horas, aumentando para 914 o número de doentes em unidades hospitalares. Em unidades de cuidados intensivos estão 150 doentes, menos um do que ontem.Das 13 vítimas mortais, seis foram registadas na região Centro, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte e duas no Algarve.