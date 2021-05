Portugal regista dois óbitos e 454 novos casos de covid-19

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 454 casos de pessoas infetadas com covid-19, uma descida face aos 460 contágios contabilizados ontem, revela o relatório da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgado este sábado.





No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registados mais dois, elevando a 16.976 as mortes registadas desde o início da pandemia.

No primeiro dia em que país saiu do estado de emergência para entrar em situação de calamidade, o relatório da DGS dá conta ainda de que há mais 639 recuperados da doença, pelo que o total de casos ativos baixou em 187 para 23.494.





Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência manteve-se nos 66,9 por 100 mil habitantes em 14 dias (64,3 casos considerando apenas Portugal Continental).

No que diz respeito ao índice de transmissibilidade, o R(t) em Portugal Continental e a nível nacional também se manteve nos 0,98.

Internamentos descem





O número de pacientes internados com covid-19 em Portugal diminuiu nas últimas 24 horas para 302, ou seja, há menos 22 pessoas nos hospitais devido à doença.



Também os casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, desceram para 84, menos 5 do que no dia anterior.





A região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais 162 novos casos de covid-19, o que equivale a 36% do total, seguida pela região do Norte onde houve 161 casos da doença a registar.





No que diz respeito aos óbitos, de destacar que Lisboa e Vale do Tejo não registou mortes por covid pelo quarto dia. As duas mortes tiveram lugar na região Centro e no Algarve.

(Notícia atualizada às 14:04)