Portugal regista mais 11 mortes e 575 casos de covid. Incidência baixa mas R(t) já é de 0,91

O número de casos de covid-19 em Portugal cifrou-se em 575 nas últimas 24 horas. Foram ainda registados mais 11 óbitos com covid-19 no país. Em termos da incidência, mantém-se a tendência decrescente com 77,6 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Mas o índice de transmissibilidade continua a subir, atingindo os 0,91.



Alexandre Azevedo Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 14:01







Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 575 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta quarta-feira, 24 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS). No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 11 vítimas mortais.

