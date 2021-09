Portugal regista mais 1.323 casos de covid-19 e sete mortes

Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais três mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo, outras três mortes na região Nortee uma no Centro. No Alentejo, Algarve e nas ilhas, não se registaram óbitos nas últimas 24 horas.

O boletim da DGS indica ainda que, até às 00h00 desta sexta-feira, foram contabilizados menos 620 casos ativos de covid-19 no país. Mais 1.936 pessoas recuperaram da covid-19 e houve uma diminuição no número de contactos em vigilância, com menos 308 pessoas em observação.Há ainda 569 pessoas internadas, menos 28 do que na quinta-feira e registou-se uma diminuição no número de internados em cuidados intensivos para 118, depois de nove pessoas terem saído dessas unidades.