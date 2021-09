Portugal regista mais 1.408 casos de covid-19 e 10 mortes

Portugal registou 1.408 novos casos de covid-19 e mais 10 mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta quinta-feira, 9 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).



A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou o maior número de novos casos (500), seguida pelo Norte (442), Centro (214), Algarve (133), Alentejo (83), Madeira (23) e Açores (13).



Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais quatro mortes na região Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve e uma no Norte. Nas ilhas, não se registaram óbitos nas últimas 24 horas.