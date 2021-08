Portugal regista mais 2.552 casos de covid-19 e 15 mortes

Portugal registou 2.552 novos casos de covid-19 e mais 15 mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta quinta-feira, 26 de agosto, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Há mais de um mês que a região Norte concentra o maior número de novos casos (899), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram detetados 819 casos nas últimas 24 horas. A região de Lisboa e Vale do Tejo está pelo oito dia consecutido baixo dos 1.000 casos, uma tendência que acontecia há cerca de dois meses.

Foram ainda contabilizados mais 390 casos na região Centro, 235 casos no Algarve, 177 no Alentejo e 16 nos Açores.Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais sete mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo, três mortes na região Norte, três no Centro e duas no Algarve. Nas ilhas, não se registaram óbitos nas últimas 24 horas.O boletim da DGS indica ainda que, até às 00h00 desta quinta-feira, foram contabilizados mais 418 casos ativos de covid-19 no país. Mais 2.119 pessoas recuperaram da covid-19 e houve uma diminuição no número de contactos em vigilância, com menos 91 pessoas em observação.Há ainda 670 pessoas internadas, menos 18 do que na quarta-feira. Este é o número mais baixo desde 10 de julho. No entanto, registou-se um aumento no número de internados em cuidados intensivos para 150, depois de mais seis pessoas terem entrado nessas unidades.Desde o início da pandemia, foram infetados 474.070 homens e 553.617 mulheres com a covid-19.