Portugal regista mais 26.867 casos de covid-19, um novo recorde de contágios, e 12 mortes

Portugal regista mais 26.867 casos de covid-19 e 12 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), revelado esta quarta-feira. Este é um novo recorde desde o início da pandemia, depois de ontem terem sido registados mais de 17 mil casos.No que toca aos internamentos, há esta quarta-feira 971 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais 35 face ao boletim anterior. Já no que diz respeito ao internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) há 151 pacientes internados, menos um nas últimas 24 horas.Na distribuição de casos por regiões, Lisboa e Vale do Tejo concentra 11.958 casos de infeção, também um máximo de novas infeções para esta região do país. O segundo maior número de infeções é registado na região Norte do país, com 9.069 casos, também um recorde. Já os Açores registam o menor número de novos casos deste boletim, com 276 casos.Também as 771 infeções da Madeira são um recorde, assim como os 3.384 casos do Centro, os 700 casos do Alentejo e as 709 infeções do Algarve.Relativamente aos óbitos, cinco das 12 mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, seguida pela região Centro, com três óbitos.Existem neste momento 21.479 casos ativos em Portugal. Em 24 horas, há mais 5.376 pessoas recuperadas da covid-19.Esta terça-feira, dia 28, o boletim diário da DGS apresentou aquele que era até agora o maior número de infeções desde o início da pandemia, com um total de 17.172 novos casos. O boletim atualiza também os dados sobre a incidência e o índice de transmissibilidade, que continuam a subir face aos números de segunda-feira, a data da anterior atualização.A incidência nacional é agora de 923,4 casos de infeção por cem mil pessoas e no continente de 927,6 casos por cem mil habitantes.Já o R(t) a nível nacional é agora de 1,29 e no continente de 1,30.(notícia atualizada)