Portugal regista mais 2.706 casos e 4 mortes por covid. Casos ativos com maior queda desde março

Foram registados mais 2.706 casos de infeção com o SARS-CoV-2 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o relatório diário da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira. De acordo com o boletim, morreram quatro pessoas vítimas da covid-19.Com os dados hoje reportados, Portugal acumula 935.246 infeções pelo coronavírus e 17.219 óbitos relacionados com a doença.Pela postiva, o número de doentes dados como recuperados ascendeu a 4.451 nas últimas 24 horas, o maior valor desde 13 de março, o que permitiu que os casos ativos recuassem em 1.749, a descida diária mais acentuada nos últimos quatro meses.Em termos de pressão sobre os hospitais, o número de pacientes internados atingiu os 854, mais três do que na véspera, mas os casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) baixou de 181 para 177.Lisboa e Vale do Tejo (LVT) somou 1.196 novos contágios, voltando a ser a região com mais infeções em 24 horas depois de dois dias em que registou números inferiores ao Norte. Em LVT ocorreram duas das quatro mortes, enquanto o Norte e o Algarve reportaram um óbito cada.No Norte foram reportados 953 casos, enquanto no Centro foram registados 219, no Algarve 199 e 77 no Alentejo. Na Madeira há mais 39 infetados e nos Açores mais 23.