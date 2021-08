Portugal regista mais 2.708 casos e 11 mortes por covid-19

Portugal registou 2.708 novas infeções e 11 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, 12 de agosto.Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a região com maior número de novas infeções (1.036), seguida do Norte, com 915. Os restantes casos distribuiram-se pelo Centro (290), Algarve (257), Alentejo (130), Madeira (49) e Açores (31).A região de Lisboa e Vale do Tejo reportou seis vítimas mortais, enquanto o Norte registou dois óbitos, tal como o Alentejo. Houve ainda outro no Algarve.Ao nível da pressão sobre o SNS, o total de internados caiu para 754 (menos 31 do que na véspera). Deste total, em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão agora 169 pacientes, menos 12.A DGS dá conta de mais 2.209 doentes dados como recuperados, para um total de 934.017, o que significa que os casos ativos - que abatem aos casos reportados os doentes recuperados e as mortes - subiram em 488, para 44.407.(Notícia atualizada)