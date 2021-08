Portugal regista mais 3.062 casos de covid-19 e 16 mortes

Portugal registou 3.062 novos casos de covid-19 e mais 16 mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta quarta-feira, 25 de agosto, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).O número de novos casos é o mais elevado das últimas três semanas. A região Norte voltou a concentrar o maior número de novos casos (1.124), tendo o número mais elevado de casos no país desde há um mês. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram detetados 966 casos nas últimas 24 horas. O número total de novos casos é o mais elevado das últimas três semanas.

Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais sete mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco mortes na região Norte, três no Algarve e uma no Centro.O boletim da DGS indica ainda que, até às 00h00 desta quarta-feira, foram contabilizados mais 810 casos ativos de covid-19 no país. Mais 2.236 pessoas recuperaram da covid-19 e houve uma diminuição no número de contactos em vigilância, com menos 875 pessoas em observação.Há ainda 688 pessoas internadas, menos 28 do que na terça-feira. Dessas, 144 continuam em cuidados intensivos, apesar de quatro pessoas terem saído dessas unidades.