Portugal regista mais 3.588 casos e 23 mortes por covid-19. Internamentos em máximo de quatro meses

Portugal regista mais 3.588 casos de covid-19 e 23 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira.



De acordo com estes dados, há mais 44 pessoas internadas nos hospitais em Portugal, o que situa este número em 961, máximo de quatro meses. Destes, 142 pacientes estão em cuidados intensivos, mais quatro do que na véspera e o valor mais elevado desde 30 de agosto.





Na distribuição de casos pelo país, a região Norte lidera, concentrando 1.161 casos de infeção, seguida por Lisboa e Vale do Tejo (1.104 casos) e pelo Centro (723). O Alentejo e o Algarve são as regiões de Portugal continental com menor número de casos nas últimas 24 horas, 126 e 371, respetivamente. Já nas regiões autónomas, os Açores registaram 27 casos de infeção e a Madeira 76.Das 23 mortes que constam neste boletim, o Norte registou 11 óbitos, enquanto Lisboa e Vale do Tejo reportou quatro mortes. No Algarve ocorreram três falecimentos, tal como na região Centro. O Alentejo registou dois óbitos.Há mais 1.269 pessoas recuperadas da covid-19, informa este boletim.Assim, os casos ativos totalizam 65.130, o valor mais elevado desde 2 de março, ainda durante a quarta vaga da pandemia.

(Notícia atualizada)