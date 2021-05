Portugal regista mais 435 infetados e dois mortos por covid-19. Semana com mais casos desde 17 de abril

Portugal registou mais 435 casos de infeção por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim diário divulgado esta segunda-feira pela Direção Geral da Saúde (DGS).O mesmo boletim dá ainda conta de mais 2 mortes devido à doença em todo o território nacional. Desde o primeiro dia de pandemia, morreram já 17.025 pessoas no país.Os dados mostram que a média diária de novos casos a sete dias subiu para 518, naquela que é a semana com mais casos desde 17 de abril.No que diz respeito à matriz estipulada pelo Governo e que dita o desconfinamento, o Rt diminuiu de 1,07 para 1,06 no território continental. Quando se incluem as regiões autónomas, o número mantém-se o mesmo da sexta-feira passada: 1,07.Com estes dados, a incidência sobe para os 63,3 a nível nacional e 60,4 no continente. Na semana passada registavam-se valores de 59,6 e 56, respetivamente no país e continente.Internadas estão ainda mais 12 pessoas do que no dia anterior para um total de 283 camas ocupadas, enquanto as Unidades de Cuidados Intensivos têm a seu cuidado menos duas pessoas, agora 52.O relatório da DGS dá ainda conta de 322 doentes recuperados da doença. São já 809.135 os pacientes recuperados da covid-19 desde o início da pandemia.Face a estes dados, o número de casos ativos subiu para os 22.993, mais 111 do que no domingo.Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo reforça, mais uma vez, o estatuto de região mais afetada ao totalizar 240 dos 435 novos casos de infeção.Segue-se o Norte, com mais 113 casos e uma das duas mortes registadas, e o Algarve que apresenta 16 novos casos. O Centro dá conta de mais 12 casos e uma morte, enquanto o Alentejo é a zona de Portugal continental com menos casos novos.Nas regiões autónomas estão pior os Açores ao notificar 31 novos casos, enquanto a Madeira tem apenas 13 novas infeções de covid-19.