Portugal regista mais 511 casos, máximo desde 28 de abril. Rt ultrapassou 1

Portugal regista esta quarta-feira mais 511 casos de infeção, segundo o boletim diário da DGS que reporta aos dados das últimas 24 horas. Este é o valor diário mais alto desde 28 de abril.Em termos de mortes, o país registou nas últimas 24 horas mais dois óbitos. Morreram já 17.013 pessoas vítimas da pandemia.

No que diz respeito à matriz desenhada pelo Governo e que segue de guia ao desconfinamento, o Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) dá conta de um aumento do Rt acima de 1. O índice de transmissibilidade, cuja fórmula de cálculo reverte para a situação pandémica de há cinco dias, está neste momento a 1,02 a nível nacional e é de 1,01 para o continente.Os valores apresentados dão conta de uma estabilização da pandemia que, até agora, tinha vindo decrescer.









Também a incidência voltou a aumentar como país a registar uma média acumulada a 14 dias de 51,4 casos por 100 mil habitantes. Para o continente o mesmo valor é de 48,3 casos.

O boletim da DGS dá ainda conta de mais 417 recuperados da doença o que, face aos casos confirmados esta quarta-feira, faz avançar os casos ativos no país para os 22.089.





Nas enfermarias estão agora 211 camas ocupadas por internados, menos 22 face aos últimos números disponibilizados. E em estado agravado há agora menos 10 camas ocupadas para um total de 56 em todo o país.





Estão ainda em vigilância 18.413 contactos, mais 37 do que na terça-feira.









Lisboa tem maior aumento desde 7 de abril

Por regiões, o relatório da DGS continua a destacar a zona norte e Lisboa e Vale do Tejo como as mais afectadas. Na região da capital foram registados mais 250 casos nas últimas 24 horas – o maior valor desde 7 de abril. Já o Norte dá conta de mais 143 casos de infeção e uma das duas mortes.





Segue-se a zona centro com 40 novos casos de covid-19 e a segunda morte, o Algarve com 27 e o Alentejo com mais 10 infetados.





Nas regiões Autónomas estão pior os Açores que apresenta 24 novos casos. A Madeira reportou apenas 17 novas infeções.





(Notícia atualizada)