Portugal com mais 682 casos e 28 mortes por covid na semana com menos infeções dos últimos 5 meses

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 682 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados este domingo, 7 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 28 vítimas mortais no país, sendo o quarto dia consecutivo abaixo das 30 mortes.





Os números de hoje traduzem uma redução de 5% face aos 718 casos reportados no domingo passado. E em termos da média móvel a sete dias regista-se um decréscimo de 21,4%.



Nos óbitos, as 28 mortes reportadas elevam o total desde o início da pandemia para 16.540.











Com os números conhecidos este domingo, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 790, o nível mais reduzido desde 3 de outubro. Assim, os 5.532 novos contágios registados neste período representam a semana com menos infeções dos últimos cinco meses. Em termos de óbitos, as 223 mortes são o valor mais baixo desde a semana terminada a 31 de outubro.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 122 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, encontra-se já perto de metade do limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes para um território ser considerado de risco moderado e está no menor valor desde 9 de outubro.







Doentes recuperados com menor número desde 19 de outubro





O relatório da DGS mostra 966 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 731.567. Este é o menor número de recuperações desde 19 de outubro.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 312, para 61.987 o menor número desde 3 de novembro. Esta foi a 35.ª queda diária consecutiva no número de casos ativos. Face ao máximo de casos ativos, registado a 29 de janeiro, há agora menos 119.824 portugueses infetados.





Doentes graves somam 23 dias de redução e estão em mínimo de 4 meses





No diz respeito aos números nos hospitais, as notícias são positivas. Estão agora internados menos dois pacientes em Portugal, que colocam o total em 1.414, o menor valor desde 22 de outubro. Face ao máximo de 6.869, registado a 1 de fevereiro, a descida é já de 5.455.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a descida de nove doentes, coloca o total de pacientes internados em UCI nos 354, mínimo desde 6 de novembro e 23.º dia consecutivo de descida. Face ao pico de 904 doentes em UCI, a 5 de fevereiro, a redução é de 550.







Seis semanas depois, Norte com mais novos casos do que LVT

Dos novos casos identificados no país, 207 foram no Norte, o que representou 30% das novas infeções. Esta é a primeira vez em seis semanas que a região nortenha supera Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que registou 180 novos contágios, 26% do total nacional.

Dos restantes novos casos, 133 foram na Madeira, que inclui uma correção devido a atraso na comunicação de dados pelos laboratórios, 100 ocorreram no Centro, 32 no Algarve, 29 no Alentejo e um nos Açores.

No que respeita aos óbitos, foram registados 13 em LVT, 6 no Norte, 6 no Centro, 2 na Madeira e 1 no Alentejo. No Algarve e Açores não se registaram vítimas mortais.



Desde o início da pandemia, o Norte totaliza 327.577 casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 306.776, o Centro com 115.629, o Alentejo com 28.628, o Algarve com 20.239. Na Madeira foram registados 7.444 contágios e nos Açores 3.801.



Já nas vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo soma 6.946 óbitos, o Norte regista 5.254 e o Centro 2.947. No Alentejo as mortes ascendem a 958, enquanto no Algarve são 344, na Madeira são 63 e nos Açores 28.