Portugal regista mais 719 casos de covid-19 e oito mortes. Internamentos recuam

Portugal contabiliza mais 719 casos de covid-19 e oito mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, 12 de outubro.O número de internamentos nos hospitais portugueses devido à covid-19 diminuiu e é agora de 345. Destes, 56 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos dois do que no dia anterior.Lisboa e Vale do Tejo registou 294 novas infeções e duas mortes, enquanto a região Norte somou 211 novos casos e um óbito.No Centro foram reportados 129 casos e uma morte, enquanto no Alentejo registaram-se 34 casos e quatro mortes e no Algarve há mais 22 infetados.Nas regiões autónomas, a Madeira somou 17 casos e os Açores 12.(notícia em atualização)