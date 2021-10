Portugal regista mais 730 casos de covid-19 e quatro mortes

Portugal registou 730 novos casos de covid-19 e mais quatro mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta terça-feira, 5 de outubro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região Norte concentra o maior número de novos casos (272), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram detetados 185 casos nas últimas 24 horas. Foram ainda contabilizados mais 60 no Alentejo, 126 casos na região Centro, 53 casos no Algarve, 12 na região autónoma da Madeira e 22 nos Açores.

Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais duas mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo e duas mortes na região Norte.O boletim da DGS indica ainda que, até às 00h00 desta terça-feira, foram contabilizados menos 338 casos ativos de covid-19 no país. Mais 1.064 pessoas recuperaram da covid-19 e houve uma diminuição no número de contactos em vigilância, com menos 556 pessoas em observação.Há ainda 346 pessoas internadas, menos cinco do que na segunda-feira. Já o aumento no número de internados em cuidados intensivos desceu para 62, depois de seis pessoas terem saído dessas unidades.Segundo a matriz de risco atualizada na segunda-feira, a taxa de incidência de infeções pelo SARS-CoV-2 caiu nos últimos 14 dias, no continente e a nível nacional. Em Portugal continental, a taxa de incidência diminuiu de 103,0 para 95,1 e, a nível nacional, baixou de 101,7 para 94,3.Já o índice de transmissibilidade (Rt) subiu: de 0,89 para 0,90 no Continente e de 0,89 para 0,91 a nível nacional.