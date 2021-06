Portugal regista mais 756 casos e 3 mortes por covid e já está na zona vermelha da matriz

O país registou 756 novos casos de infeção por covid-19 ao longo do dia de domingo, segundo o boletim diário da Direção geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira. O mesmo relatório dá conta de três mortes causas pela doença no mesmo período.

As unidades de saúde registaram no domingo o maior número de admissões desde 8 de fevereiro e do total de internados dos últimos dois meses. Estão mais 38 pessoas internadas para um total de 443. Destas, 97 estão em estado agravado nas unidades de cuidados intensivos (UCI), sem que tenha aqui sido registada qualquer alteração.





No que diz respeito à matriz que guia o desconfinamento em Portugal Continental, a situação tem vindo a piorar face aos dados apresentados na sexta-feira, com um agravamento acelerado da incidência e do próprio índice de transmissibilidade.





A incidência é agora de 119,3 casos por 100.000 habitantes para a generalidade do país e 120,1 excluindo as regiões autónomas. Já o Rt passou para 1,18 a nível nacional e 1,19 a nível continental. Face aos valores registados, Portugal passa para o quadrante mais preocupante da matriz e aproxima-se de novas imposições e medidas de restrição.









Na sexta-feira passada a incidência ultrapassou os 100 casos por 100.000 habitantes e atingiu os 100,2 tanto para o continente como para a totalidade do território nacional. Já o Rt voltava a piorar e subia até aos 1,14 para o território nacional e 1,15 para o continente.

O relatório informa ainda de 393 pessoas recuperadas de doença que, face aos restantes dados, deixa subir o número de casos ativos no país em 360, para os 28.657.





Em vigilância estão também 40.519 contactos, mais 1.629 do que os indicados no último relatório.





Todas as mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo

Apesar das medidas de confinamento especialmente desenhadas para a área metropolitana de Lisboa, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar o maior número de novos casos (484) e a totalidade das mortes causadas pela doença no domingo.





O Norte é a segunda zona a contabilizar mais casos, com 126, enquanto no Centro foram identificados 28 novos casos de infeção, 23 no Alentejo e 69 no Algarve.

Nas regiões autónomas foram registados 23 casos nos Açores e 3 na Madeira.