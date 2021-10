Portugal regista mais 777 casos de covid-19 e seis mortes

Portugal contabiliza mais 777 casos de covid-19 e seis mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, 14 de outubro.O maior número de novos casos foi registado em Lisboa e Vale do Tejo, com 262 casos, seguido pela região Centro do país, com 179 casos.Relativamente à distribuição dos nove óbitos registados nas últimas 24 horas devido à covid-19 as regiões de Lisboa e Vale do Tejo registou três mortes, o Centro duas e o Alentejo uma.No que toca ao número de internamentos, há registo de menos 14 pessoas internadas devido à covid-19, reduzindo este número para 321. Há 56 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, mais duas nas últimas 24 horas.