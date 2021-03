Portugal regista mais 949 casos e 28 mortes por covid. Doentes graves descem pelo 21.º dia

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 949 casos de pessoas infetadas pela covid-19, sendo o sexto dia consecutivo abaixo das mil novas infeções, segundo os dados revelados esta sexta-feira, 5 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 28 vítimas mortais no país, sendo o sétimo dia consecutivo abaixo das 50 mortes.





Os números de hoje traduzem uma redução de 7,6% face aos 1.027 casos reportados na sexta-feira passada, indicando que o ritmo de propagação está a abrandar. E em termos da média móvel a sete dias regista-se um decréscimo de 29,6%.



Nos óbitos, as 28 mortes reportadas elevam o total desde o início da pandemia para 16.486.













Com os números conhecidos esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 805, o nível mais reduzido desde 4 de outubro.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 132 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, encontra-se já abaixo do limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes para um território ser considerado de risco moderado e está no menor valor desde 11 de outubro.







Casos ativos descem pelo 33.º dia mas a menor ritmo





Pela positiva, o relatório da DGS mostra 1.606 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 728.659.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 685, para 63.260 o menor número desde 3 de novembro. Esta foi a 33.ª queda diária consecutiva no número de casos ativos. Face ao máximo de casos ativos, registado a 29 de janeiro, há agora menos 118.551 portugueses infetados.





Doentes graves somam 21 dias de redução





No diz respeito aos números nos hospitais, as notícias são positivas. Estão agora internados menos 125 pacientes em Portugal, que colocam o total em 1.583, o menor valor desde 25 de outubro. Face ao máximo de 6.869, registado a 1 de fevereiro, a descida é já de 5.286.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a descida de 16 doentes, coloca o total de pacientes internados em UCI nos 383, mínimo desde 12 de novembro e 21.º dia consecutivo de descida. Face ao pico de 904 doentes em UCI, a 5 de fevereiro, a redução é de 521.







Madeira foi terceira região com mais novos casos

Dos novos casos identificados no país, 436 foram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que representou 46% das novas infeções.

Dos restantes novos casos, 192 foram no Norte, que regista menos de 300 casos pelo oitavo dia consecutivo, 163 na Madeira, 118 no Centro, 36 no Alentejo e 9 no Algarve. Nos Açores foi realizada uma correção, reduzindo o total de casos na região em cinco. A retificação resulta de dois casos que haviam sido duplicados, a reatribuição de região de ocorrência em seis casos e três novos casos registados ontem.

No que respeita aos óbitos, foram registados 17 em LVT, 61% do total nacional, 5 no Norte, 3 no Centro e 3 no Alentejo. No Algarve, Madeira e Açores não se registaram vítimas mortais.



Desde o início da pandemia, o Norte totaliza 327.160 casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 306.265, o Centro com 115.404, o Alentejo com 28.573, o Algarve com 20.189. Na Madeira foram registados 7.023 contágios e nos Açores 3.791.



Já nas vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo soma 6.917 óbitos, o Norte regista 5.244 e o Centro 2.935. No Alentejo as mortes ascendem a 957, enquanto no Algarve são 344, na Madeira são 61 e nos Açores 28.