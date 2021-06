Portugal regista mais 973 casos e 2 mortes por covid. LVT com máximo de infeções em 4 meses

Portugal registou mais 973 casos de infeção em todo o território nacional, segundo os dados do último boletim diário da DGS que informa sobre esta segunda-feira. É o maior número de casos desde 6 de março.O mesmo boletim dá ainda conta de duas mortes causadas pela covid-19.

Ao cuidado dos hospitais estão mais 6 pessoas em internamento para um total de 346, e mais duas nos cuidados intensivos (UCI), ao todo 79.





Portugal registou ainda, durante a segunda-feira, 881 doentes recuperados da doença, o que faz aumentar o número de casos ativos em 80, para os 25.493.





Em vigilância estão também 32.205 contactos de risco, mais 1.830 do que no último relatório.



Lisboa regista maior número desde fevereiro

A situação é, novamente, mais preocupante na região de Lisboa e Vale do Tejo que continua a concentrar a grande maioria dos novos casos. Desta vez são 629 novas infeções confirmadas, o que corresponde ao maior valor registado para a região desde 24 de fevereiro. Registou-se aqui, também, uma morte.





A segunda morte foi informada na região do Norte do país, que é a segunda com mais casos ao dar conta de 147 novas infeções. Foram ainda identificados 89 casos na zona Centro, 32 no Alentejo e 36 no Algarve.

Nas regiões autónomas está pior os Açores ao identificar 28 novos casos, enquanto a Madeira dá conta de mais 12 infeções.