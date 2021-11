Portugal com mais de três mil casos de covid pelo segundo dia. Morreram mais 15 pessoas

Portugal registou pelo segundo dia consecutivo mais de três mil novos casos de infeção pelo Sars-CoV-2, tendo ainda sido reportadas 15 mortes relacionadas com a doença, indica o boletim divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Depois de ontem ter sido registado o número mais alto de novas infeções desde 23 de julho (3.773), hoje há mais 3.150 novos casos detetados.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de casos (1.096), seguida pela região Norte do país (849). A região autónoma dos Açores é a que regista o menor número de casos (11), seguida pela Madeira (126).Das 15 mortes que constam deste boletim, seis foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, seguida pela região Norte, com quatro óbitos.O número de pessoas internadas continua a subir. O boletim desta quarta mostra que existem mais 10 pessoas internadas em Portugal, totalizando agora 691 utentes internados. Há, no entanto, menos duas pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), elevando este número para 103.Há mais 1.642 pessoas recuperadas da covid-19.