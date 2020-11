Portugal com recorde de 5.550 novos contágios e casos ativos superam 70 mil. Há mais 52 mortes por covid-19

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 6 de novembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS). Este é o valor mais elevado de sempre, uma vez que os 7.497 reportados a 4 de novembro incluíam casos de dias anteriores.Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus,. Desde o início da pandemia os óbitos ascendem a

Os doentes dados como recuperados aumentaram em 2.301 para 93.754, abaixo dos números de ontem, quando foram confirmados 2.507 casos de recuperação.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 3.197, para 70.354, um novo recorde.





O número de novos casos reportado hoje fez subir a média diária de novos casos dos últimos sete dias para 4.232,6, um novo recorde.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 528,95 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, fixou um novo recorde e aumentou face aos 503,20 de ontem.





Internamentos e doentes graves em novos máximos





O número de internados devido à covid-19 aumentaram em 63, para um total de 2.425 pacientes internados.





Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, são agora 340, mais 20 do que ontem.



Em ambos os casos tratam-se de novos máximos desde o início da pandemia.







Norte com mais de 3 mil casos num dia, Alentejo ultrapassa Algarve

Tal como tem vindo a suceder, a maioria dos novos casos reportados localizam-se na região Norte, que já contabiliza mais 12.592 infetados do que Lisboa e Vale do Tejo (LVT), apesar de apenas a 28 de outubro ter superado LVT em número de contágios.





O Norte conta, assim, com mais 3.006 novos casos, 54% dos contágios no país nas últimas 24 horas, que elevam o total da região para 78.461.





Lisboa e Vale do Tejo conta agora com 65.869 casos, mais 1.495 do que ontem.



O Alentejo ultrapassou o Algarve em termos de casos acumulados, atingindo os 3.312.





Dos restantes novos casos, 676 foram no Centro, 194 no Alentejo, 156 no Algarve, 19 nos Açores e 4 na Madeira. O Centro, Alentejo e Algarve registaram recordes de contágios em 24 horas.





Quanto aos óbitos, a maioria foi no Norte com 25 seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 13, o Centro com 8 e o Alentejo com 6. No Algarve, Madeira e Açores não há novas vítimas mortais a lamentar.

Em termos acumulados, o Norte regista 1.248 óbitos, Lisboa e Vale do Tejo soma 1.090, o Centro contabiliza 349, o Alentejo 60, o Algarve 29, os Açores 15 e a Madeira 1.