Portugal registou 1496 novos casos de covid. Morreu uma pessoa

Portugal registou na últimas 24 horas mais 1496 infeções por covid-19 e uma morte, de acordo com o relatório da Direção-Geral de Saúde divulgado este domingo.Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a registar a maior parte dos novos casos de infeção. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 958 casos. Na região Norte foram detetados 227 novos casos e no Algarve 151. No Alentejo foram reportados 35 casos. Já na região Centro são114 os novos infetados.Na Madeira e nos Açores os números são bastante mais baixos, sete e quatro novos casos, respetivamente.Os internamenetos continuam a subir. Nos cuidados estão agora 116 pessoas, mais três por comparação com o dia anterior. Em internamento estão mais 30 pessoas, perfazendo um total de 477.