Portugal registou 707 novos casos e duas mortes. Cuidados intensivos com mais de 80 pessoas

857447.

Portugal registou nas últimas 24 horas 707 novos casos de infeção de covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde divulgado este domingo, uma descida face aos 789 reportados no sábado. Com estas novas infeções, o total, desde o início da pandemia, atingiuRegistaram-se duas mortes. No sábado tinha havido um óbito.Dos novos casos, 450 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, onde foi registado um dos óbitos. Esta região pesou 64% dos novos casos. O outro óbito foi no Algarve.Os internamentos é que continuam a subir. Estão 325 pessoas internadas - o número mais elevado desde 28 de abril -, mais 25 do que no sábado. E nos cuidados intensivos estão 82 doentes, mais cinco do que no sábado. É o número mais elevado desde 5 de maio, e é o segundo dia consecutivo com um aumento de cinco pessoas em situação mais grave.Recuperaram 457 pessoas.(notícia atualizada com mais informação)