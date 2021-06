Portugal registou 789 novos casos de covid

Portugal registou nas últimas 24 horas 789 novos casos de infeção de covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde divulgado este sábado, uma subida face aos 519 reportados ontem, sexta-feira. Durante este período foi contabilizada uma morte.Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a destacar-se pelos piores motivos, tendo-se verificado 480 novos casos.Os internamentos em cuidados intensivos também cresceram, mais cinco, situando-se agora em 77. Em contrapartida os internamentos baixaram, tendo sido pacientes tido alta, colocando agora o número em 300.Na região o número de novos casos situou-se em 154, no Centro foram detetados 62 novas infeções, no Alentejo 14 e no Algarve 25. Nos Açores foram contabilizados mais 44 casos e na Madeira 10.