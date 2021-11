Portugal soma 1.475 casos de covid-19 e 18 mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 1.475 casos de covid-19 e 18 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), revelado esta segunda-feira. É o número mais elevado de óbitos desde dia 9 de agosto.Dos 18 óbitos deste boletim, o maior número foi registado em Lisboa e Vale do Tejo (oito mortes), seguida pela região Centro (quatro mortes). A região Norte regista dois casos, o mesmo número da Madeira e do Algarve.Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de infeções (497), seguido pela região Norte (470).O número de internados subiu para 628, uma subida de 31 internados nas últimas 24 horas. Há mais quatro pessoas internadas em cuidados intensivos, totalizando 93 pessoas neste tipo de unidades.Há mais 658 pessoas recuperadas na covid-19 neste boletim.O boletim desta segunda-feira atualiza também a incidência e o índice de transmissibilidade R(t).Estes dois indicadores registaram uma nova subida. Tanto a incidência nacional como a do continente estão agora acima dos 220 casos por cem mil habitantes. A incidência nacional é agora de 228,9 casos, contra os 191,2 casos por cem mil habitantes de sexta-feira. A incidência no continente subiu para 228,8 casos de infeção, contra os 190,9 casos que constavam do boletim de sexta-feira.O R(t) nacional subiu de 1,17 para 1,19; no continente passou de 1,18 para 1,20.(notícia atualizada às 15h26)