Portugal soma 1.565 casos de covid-19 e 14 mortes. Rt não mexe e incidência sobe

Portugal registou 1.565 novos casos de covid-19 e mais 14 mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta quarta-feira, 1 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS). O Rt manteve-se inalterado -- em 0,98 a nível nacional e 0,99 considerando apenas Portugal Continental -- , enquanto a incidência subiu para 303,5 e 310,2 por cada 100 mil habitantes, respetivamente.Apesar de Lisboa e Vale do Tejo ter sido a região a registar o maior número de casos nas últimas 24 horas (572), a região Norte somou 495 registos e ultrapassou assim a marca das 400 mil infeções desde o início da pandemia. No Centro houve 205 novos casos, o Algarve teve 168 casos, o Alentejo 74, a Madeira 35 e os Açores 16.Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais seis mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve e outros três na região Norte. Na região Centro, na Madeira e nos Açores não se registaram óbitos nas últimas 24 horas.O boletim da DGS indica ainda que, até às 00h00 desta quarta-feira, o número de casos ativos de covid-19 no país caiu para 43.273 (menos 814 do que os registados na terça-feira). Mais 2.365 pessoas recuperaram da covid-19 e houve uma diminuição no número de contactos em vigilância, com menos 218 pessoas em observação.

Há ainda 681 pessoas internadas, mais quatro do que na terça-feira. Já o número de internados em cuidados intensivos baixou para 131 -- no valor mais baixo desde 7 de julho -- depois de mais cinco pessoas terem saído dessas unidades. Desde o início da pandemia, foram infetados 479.468 homens e 559.285 mulheres com a covid-19.(Notícia atualizada às 14h40)