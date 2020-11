Portugal soma recorde de 6.653 infeções e casos superam os 200 mil. Há mais 69 mortes por covid

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 6.653, um máximo absoluto, para um total de 204.664, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 13 de novembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).



Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, aumentaram em 69 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 3.250. Só em novembro já foram contabilizados 706 falecimentos, um valor apenas inferior ao total mensal de abril (820).





O número de novos casos reportado hoje é o mais elevado de sempre e compara com os 5.839 da véspera. A média diária de novos casos dos últimos sete dias aumentou para 5.394,9, o que compara com os 5.237,3 tendo em conta os dados até ontem.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 654,55 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, fixou um novo recorde e supera largamente o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.

O número de doentes recuperados aumentou em 3.693, para um total de 117.382, enquanto os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 2.891. Os casos ativos são agora 84.032, o valor mais elevado de sempre.

Internamentos com ligeira subida mas novo recorde

O número de internados devido à covid-19 aumentaram em 5, para um total de 2.799 pacientes internados, o que representa um novo máximo, mas também o menor aumento desde 7 de novembro.

Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, são agora 388, mais 5 do que ontem.

Norte com mais de 100 mil casos

Tal como tem vindo a suceder, a maioria dos novos casos reportados localizam-se na região Norte, que soma mais 4.061 novos casos, 61% dos contágios no país nas últimas 24 horas, que elevam o total da região para 101.685. Esta foi também a maior subida diária de casos reportados na região.

Lisboa e Vale do Tejo conta agora com 75.014 casos, mais 1.733 do que ontem, o que significa que foi responsável por 26% das novas infeções.

Dos restantes novos casos, 626 foram no Centro, 114 no Alentejo, 86 no Algarve, 19 nos Açores e 14 na Madeira.

Quanto aos óbitos, a maioria foi no Norte, com 32. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 27, o Centro, com 8, o Alentejo e o Algarve, com um cada. Na Madeira e Açores não há novas vítimas mortais a lamentar.

Em termos acumulados, o Norte regista 1.491 óbitos, Lisboa e Vale do Tejo soma 1.233, o Centro contabiliza 403, o Alentejo 74, o Algarve 32, os Açores 15 e a Madeira 2.







Pandemia já matou 1.294.539 pessoas no mundo



A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 1.294.539 pessoas no mundo desde que a OMS relatou o início da doença em dezembro, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias AFP de fontes oficiais às 11:00 de hoje.



Mais de 52.775.840 casos de infeções pelo SARS-CoV-2 foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 34.033.100 pessoas já foram consideradas curadas.



Este número de casos diagnosticados, contudo, reflete apenas uma fração do número real de infeções. Alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm uma capacidade limitada para testar.



Na quinta-feira, foram registados 9.921 novos óbitos e 608.625 novos casos no mundo.



Os países que registaram o maior número de mortes nos seus relatórios mais recentes são os Estados Unidos com 1.512 mortes, Brasil (908) e Itália (636).



Os Estados Unidos são o país até agora mais afetado em termos de mortes e casos, com um total de 242.435 mortes em 10.555.469 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 4.051.256 pessoas já foram declaradas curadas.



Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 164.281 mortes e 5.781.582 casos, a Índia com 128.668 mortes (8.728.795 casos), o México com 97.056 mortes (991.835 casos) e o Reino Unido com 50.928 mortes (1.290.195 casos).



Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 120 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (106), Espanha (87), Brasil (77).



A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 86.307 casos (8 novos entre quinta-feira e hoje), 4.634 mortes e 81.279 pessoas curadas da doença.



A América Latina e as Caraíbas tinham um total de 419.270 mortes para 11.885.876 casos hoje às 11:00, a Europa 326.527 mortes (13.904.462 casos), os Estados Unidos e Canadá 253.189 mortes (10.835.945 casos), a Ásia 180.371 mortes (11.320.972 casos), o Médio Oriente 67.695 mortes (2.862.682 casos), a África 46.546 mortes (1.935.915 casos) e a Oceania 941 mortes (29.988 casos).



Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).