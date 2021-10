Portugal soma 930 novos casos e oito mortes por covid-19

Portugal registou 930 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, acima dos 865 da véspera. Durante o mesmo período contabilizaram-se oito óbitos, segundo o boletim diário da Direção-geral de Saúde. Há a assinalar 678 recuperações.Por regiões, em Lisboa e Vale do Tejo foram detetados 377 casos, seguindo-se o Norte com 223. No Centro verificaram-se 186 casos, no Algarve 52 e no Alentejo 53. Nas ilhas, a Madeira registou 22 casos e os Açores 17.Em relação aos óbitos, Lisboa e Vale do Tejo registou uma morte, enquanto no Centro, Norte e Alentejo foram reportadas duas vítimas mortais em cada região. O Algarve registou um falecimento.Há agora 284 pessoas internadas, menos quatro do que na véspera, sendo que nos cuidados intensivos encontram-se agora 60 pacientes, mais dois do que na véspera.