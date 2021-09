Portugal soma mais 1.058 casos e seis mortes por covid-19

Portugal registou 1.058 novos casos de covid-19 e mais seis mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta terça-feira, 14 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).No Norte, foram registados 406 novos casos, sendo esta a região do país com maior número de casos. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram detetados 312 casos nas últimas 24 horas, o Centro (com 183 casos), Algarve (com 67), Alentejo (com 51), Madeira (33) e Açores (seis).