Portugal soma mais 1.072 casos e 9 mortes nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza mais 1.072 casos e 9 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, dia 30 de agosto. Este é o número mais baixo de novos casos diários no espaço de dois meses.A região Norte é aquela que concentra maior número de novos casos (481), seguida por Lisboa e Vale do Tejo (281). É preciso recuar até dia 11 de junho para encontrar um número de novos casos tão baixo na região de Lisboa e Vale do Tejo.No que toca à pressão no SNS, verifica-se um aumento do número de internamentos. Estão internadas 705 pessoas nos hospitais em Portugal, um aumento de sete internamentos em 24 horas. Está internada mais uma pessoas nas unidades de cuidados intensivos (UCI), elevando para 149 o total de internados neste tipo de unidades.Há registo de mais 1.141 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.O boletim diário atualiza a matriz de risco, apresentando novos dados para a incidência e R(t), o risco de transmissibilidade.A nível nacional, a incidência baixou para 297,7 casos por cem mil habitantes, contra os 312,7 casos dos dados anteriores. A incidência em Portugal Continental baixou também, passando dos 317,7 casos para 303,3 casos por cem mil habitantes.O R(t) nacional baixou ligeiramente, para 0,98, e o indicador em Portugal Continental manteve-se nos 0,99.(notícia atualizada)