Portugal soma mais 1.247 casos de covid-19 e 10 mortes nas últimas 24 horas. Incidência e R(t) recuam

Portugal regista mais 1.247 casos de covid-19 e 10 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde, revelado esta quarta-feira, dia 15.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de novos casos (457), seguida pela região Norte do país, com 380 casos.O boletim apresenta dez óbitos nas últimas 24 horas, com registo de quatro mortes na região Norte.Relativamente aos internamentos, os números de pacientes internados nos hospitais portugueses baixou para 527, menos 24 face aos dados de ontem. Já o número de pacientes internados em unidades de cuidados intensivos aumentou, com registo de mais três internamentos. No total, estão internadas em UCI 119 pessoas.Há registo de mais 1.686 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total para 1.004.925 pessoas já recuperadas desde que a pandemia chegou a Portugal.O boletim desta quarta-feira atualiza a matriz de risco, dando conta de novos dados sobre a incidência e sobre o R(t), o índice de transmissibilidade.A incidência baixou tanto a nível nacional como no continente, passando dos 208,3 casos para 191,1 casos a nível nacional. Já no continente, a incidência baixou dos 214 casos para 196,1 casos de infeção.O R(t) nacional está agora nos 0,84 e o do continente nos 0,83. Na segunda-feira, a última vez em que estes dados foram atualizados o R(t) era de 0,85 e 0,84, respetivamente.(notícia atualizada)