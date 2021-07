Portugal soma mais 2.316 casos e seis mortes por covid. Há 200 doentes graves

Portugal registou 2.316 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e seis vítimas mortais associadas à covid-19, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.Pela positiva, a média a sete dias regista o quarto dia consecutivo de descida, um sinal de que o pico poderá já ter sido superado.Ao nível da pressão sobre o SNS, os dados são negativos. O total de internados aumentou de 919 para 928. Já o número de pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) subiu em dois atingindo os 200. Estes são os valores mais elevados desde meados de março.A DGS dá conta de mais 5.051 doentes dados como recuperados, o maior valor diário desde 13 de março, para um total de 888.423, o que significa que os casos ativos - que abatem aos casos reportados os doentes recuperados e as mortes - baixaram em 2.741, para 51.255.O Norte foi a região com maior número de novas infeções (920) e registou um óbito nas últimas 24 horas. As restantes mortes distribuiram-se por Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 4, e Centro, com um falecimento.LVT foi a segunda região com mais novos casos, ao somar 835 infeções. Seguem-se o Centro (283), Algarve (147), Alentejo (66), Açores (34) e Madeira (31).