Portugal soma mais 2.401 casos e 72 mortes devido à covid-19. Casos ativos baixam os 25%

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.401 casos de pessoas infetadas pela covid-19, o que eleva o total no país para 300.462, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 1 de dezembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS). Este é o registo diário mais baixo desde 20 de outubro, dia em que foram confirmadas 1.876 novas infeções. Ontem tinham sido reportados 3.262 novos casos.



Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, aumentaram em 72, o que coloca o total de óbitos desde o início da pandemia em 4.577. Na segunda-feira houve mais 78 mortes a lamentar.





Numa nota positiva, o número de pacientes recuperados aumentou em 7.935 – muito acima das novas infeções – pelo que o total de casos ativos desceu em 5606 casos para um total de 75.008, o valor mais baixo desde 7 de novembro.





Este número corresponde a 24,96% do total de casos acumulados, sendo a percentagem mais baixa desde 2 de setembro.





Com os números revelados hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 4.534,4, um mínimo desde 6 de novembro.





Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 683,16 novos casos por 100 mil habitantes, um indicador muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus.





Internamentos com maior descida desde maio





O número de pacientes internados devido à covid-19 diminuiu pela primeira vez em três dias. A descida foi de 67 pacientes – a maior diminuição desde 12 de maio, dia em que os internamentos caíram em 96. No total, estão agora internadas 3.275 pessoas em Portugal por causa do coronavírus.





Quanto aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a diminuição foi de 4 para um total de 521.







Norte mantém mais de metade dos novos casos

Tal como tem acontecido consistentemente desde o início de outubro, o Norte registou mais de metade dos novos confirmados em Portugal, com 1.300 infeções que elevam o total da região para 157.785.

Já Lisboa e Vale do Tejo foi responsável por 22% dos casos, com mais 538 infeções, que aumentaram o total para 99.061.

Dos restantes novos casos, 349 foram no Centro, 129 no Alentejo, 48 no Algarve, 20 na Madeira e 17 nos Açores.





Quanto aos óbitos, 43 ocorreram no Norte, 13 no Centro, 11 em Lisboa e Vale do Tejo, 3 no Alentejo e 2 no Algarve.

Na Madeira e nos Açores não há novas vítimas mortais a lamentar.

(Notícia em atualização)