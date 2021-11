Portugal soma mais 2.907 casos de covid-19 e 11 mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 2.907 casos de covid-19 e 11 mortes nas últimas 24 horas, conforme revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.O número de internamentos é agora de 833, mais 24 face ao boletim anterior. Desde inícios de agosto que não havia tantos internados. Deste total de internados, há mais cinco pessoas em unidades de cuidados intensivos (UCI), passando a 116.Dos novos casos de infeção detetados, o maior número foi detetado no Norte do país (964), seguido por Lisboa e Vale do Tejo (921) e pela região Centro (629).Das 13 mortes que constam deste boletim cinco delas foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Centro e o Algarve, com duas mortes cada, enquanto o Norte e o Alentejo reportaram um falecimento cada.