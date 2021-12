Portugal soma mais 3.742 casos e 16 mortes por covid-19

Portugal regista mais 3.742 casos de covid-19 e 16 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.De acordo com estes dados, há menos 14 pessoas internadas nos hospitais em Portugal, o que situa este número em 947. Destes, 137 pacientes estão em cuidados intensivos, menos cinco do que na véspera.Na distribuição de casos pelo país, a região de Lisboa e Vale do Tejo lidera, concentrando 1.227 casos de infeção, seguida pelo Norte (1.126 casos) e pelo Centro (898). O Alentejo e o Algarve são as regiões de Portugal continental com menor número de casos nas últimas 24 horas, 84 e 240, respetivamente. Já nas regiões autónomas, os Açores registaram 30 casos de infeção e a Madeira 137.Das 16 mortes que constam neste boletim, Lisboa e Vale do Tejo reportou sete, a região Centro quatro, o Norte três e o Algarve dois óbitos. Há mais 4.357 pessoas recuperadas da covid-19, o que leva a uma descida de 631 no número de casos ativos, para os 64.499, informa ainda o boletim.A incidência voltou a subir, enquanto o índice de transmissibilidade estabilizou. De acordo com os dados atualizados neste boletim, a incidência a nível nacional é agora de 457,7 casos por cem mil habitantes, contra os 438,4 do boletim anterior. No continente, a incidência sobe de 442,1 casos para 462,5.Já o R(t), o índice de transmissibilidade, manteve-se nos 1,11 quer a nível nacional quer no continente.(notícia atualizada)