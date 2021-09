Portugal soma mais 458 casos e cinco mortes por covid

Portugal registou 458 novos casos de covid-19 e mais cinco mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta segunda-feira, 13 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).É preciso recuar a 7 de junho para encontrar um registo mais baixo de novos casos, apesar de segunda-feira, ao reportar os casos positivos testados no domingo, ser habitualmente um dia em que o número de infeções fica abaixo da média semanal.

Nas últimas 24 horas, mais 17 pessoas foram internadas, elevando para 586 o número total. Por outro lado, há menos uma pessoa nas unidades de cuidados intensivos, baixando este número para 119.Nesta segunda-feira, que marca o fim das máscaras na rua, o boletim da DGS indica ainda mais 907 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado para 1.000.811.Desde o início da pandemia em Portugal, já foram reportados 1.056.042 testes positivos à presença do vírus SARS-CoV-2. Neste momento, as autoridades registam 37.365 casos ativos da doença no país.(notícia atualizada com mais informação)