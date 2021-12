Portugal soma mais 8.937 casos de covid-19 e 11 mortes. Infeções em máximo desde 3 de fevereiro

Portugal regista mais 8.937 casos de covid-19, máximo desde 3 de fevereiro e 11 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira. A ministra da Saúde já tinha antecipado que os números de hoje seriam de cerca de nove mil novas infeções.No que toca aos internamentos, há 909 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais cinco face aos dados do boletim anterior. Há 155 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos (UCI), mais dois nas últimas 24 horas.Em Lisboa e Vale do Tejo foram registados 4.221 novos casos, máximo desde 4 de fevereiro, enquanto no Norte foram detetados 2.541 novos infetados, um número que não se verificava desde 31 de janeiro. O Centro somou mais 1.272 casos, o Alentejo 183 e o Algarve 353. Nas ilhas, os Açores reportaram 85 infeções e a Madeira 282.Em termos de óbitos, das 11 vítimas mortais Lisboa e Vale do Tejo e a região Centro reportaram três mortes cada, enquanto o Norte e o Algarve registaram ambos dois óbitos. A Madeira somou mais uma morte devido à doença.