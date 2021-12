Portugal soma recorde de casos desde fevereiro e 11 mortes por covid-19

Portugal regista mais 5.800 casos de covid-19, o valor mais alto desde 6 de fevereiro, e 11 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira, dia 15 de dezembro.De acordo com o boletim, há mais 14 pessoas internadas nos hospitais em Portugal, o que situa este número em 967. Destes, 150 pacientes estão em cuidados intensivos, mais oito do que na véspera e máximo desde 26 de agosto.Na distribuição de casos pelo país, Lisboa e Vale do Tejo lidera, concentrando 2.111 casos de infeção, máximo desde 10 de fevereiro, seguida pelo Norte (1.688 casos) e pelo Centro (1.223). O Alentejo e o Algarve são as regiões de Portugal continental com menor número de casos nas últimas 24 horas, 167 e 423, respetivamente. Já nas regiões autónomas, os Açores registaram 40 casos de infeção e a Madeira 148.Das 11 mortes que constam neste boletim, o Norte registou cinco óbitos, o Centro três, enquanto Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve reportaram uma vítima mortal cada. Há mais 3.586 pessoas recuperadas da covid-19, o que leva a uma subida de 2.203 no número de casos ativos, para os 67.960, informa ainda o boletim.A incidência voltou a subir, enquanto o índice de transmissibilidade baixou. De acordo com os dados atualizados neste boletim, a incidência a nível nacional é agora de 508,8 casos por cem mil habitantes, contra os 485,3 do boletim anterior. No continente, a incidência sobe de 490,3 casos para 514,4.Já o R(t), o índice de transmissibilidade, baixou dos 1,09 para 1,08 quer a nível nacional quer no continente.(notícia atualizada)