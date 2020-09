Portugal tem 285 surtos ativos de covid-19, 129 no norte

Há ainda 27 surtos ativos na região Centro, 24 no Algarve e 15 no Alentejo, adiantou Marta Temido na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.Segundo Marta Temido, o RT, risco efetivo de transmissibilidade, para o período de 14 a 18 de setembro, está estimado em 1.11, o que significa "uma ligeira redução" face a dados anteriores.Contudo, ressalvou: "Como todos já aprendemos ao longo desta pandemia, há também uma indicação de que este RT tem de ser lido ao mesmo tempo que se lê o número de novos casos, e o número de novos casos médio nos últimos dias é elevado, nestes dias em concreto, foi de 725 novos casos".Portugal regista hoje mais três mortos relacionados com a covid-19 e 802 novos casos de infeção, 62% dos quais "têm já ligação epidemiológica identificada", sublinhou.Relativamente às três mortes, que foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, a ministra afirmou que traduzem numa taxa de letalidade global de 2,7% e numa taxa de letalidade acima dos 70 anos de 14%.Segundo os dados de hoje do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, há mais 25 doentes internados, num total de 571, e mais sete nos cuidados intensivos, totalizando 77.Para dar "uma noção" da utilização neste momento dos serviços de saúde, Marta Temido recordou que o dia em que houve mais doentes internados na primeira fase da pandemia foi no início de abril, com cerca de 1.300 doentes internados e 270 em unidades de cuidados intensivos.Aludindo à taxa de incidência a sete dias e a 14 dias, dois indicadores que se costumam utilizar quando se compara o país em termos internacionais, a ministra indicou que a sete dias é de 47 novos casos por 100 mil habitantes e a taxa de incidência a 14 dias é de 86,28 casos por 100 mil habitantes.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 971 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.928 em Portugal.