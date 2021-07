Portugal tem mais 1.438 casos e 5 mortes por covid. Rt sobe para 1,2

Portugal registou ao longo do dia de domingo 1.438 novos casos de infeção por covid-19, segundo o boletim da Direção Geral de Saúde (DGS) hoje divulgado. O mesmo relatório dá ainda conta de 5 mortes associadas à doença em todo o país.





Quanto à matriz que gere o desconfinamento, Portugal regista um agravamento da situação pandémica com aumento de ambos os índices mais relevantes: Rt e incidência.





O índice de transmissibilidade (Rt) voltou a crescer e é agora de 1,19 no país e 1,20 se excluídas as ilhas, o que contrasta com os valores apresentados na sexta-feira de 1,16 para a totalidade do território nacional e de 1,17 para o continente.





Também a incidência subiu de forma expressiva. O número acumulado de casos ao longo dos últimos 14 dias por 100 mil habitantes é agora de 224,6 a nível nacional enquanto na sexta-feira era de 189,4. No continente o indicador disparou dos 194,2 para os 231 entre sexta e segunda-feira.









Também a carga sobre os cuidados de saúde está a aumentar a um nível preocupante e registou-se o maior aumento diário no número de internados nos últimos cinco meses. Só este domingo deram entrada mais 46 pessoas nos hospitais com casos preocupantes de covid-19, onde estão internados um total de 613 pacientes. Destes, 136 estão nas unidades de cuidados intensivos (UCI), mais 8 do que no sábado – a maior subida em 24 horas desde 31 de janeiro.





A DGS destaca ainda 773 pacientes recuperados da doença o que, face aos outros números, significa um aumento dos casos ativos no país para a ordem dos 38.829, mais 705 do que no último relatório e máximo desde 13 de março.





Em vigilância estão mais 1.142 contactos para um total de 59.442.





Maioria das mortes em Lisboa e Vale do Tejo

Sem grandes surpresas, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada pela pandemia ao notificar 802 novos casos e três mortes por covid-19.





Em número de novos casos diários segue-se o Norte com 314 e uma morte, enquanto o Algarve tem vindo a registar números consistentemente elevados ao apresentar 203 novas infeções e a quinta morte observada para o dia de domingo.





No Centro foram identificados 93 novos casos enquanto no Alentejo as novas infeções não passaram das 24.





Nas regiões autónomas estão pior os Açores com 32 casos. A Madeira tem 15.