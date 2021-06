Portugal tem mais 1.604 infeções e 2 mortes por covid

Foram notificados junto das autoridades de saúde mais 1.604 casos de infeção por covid-19 em Portugal na quinta-feira, segundo informa o boletim diário da Direção Geral de Saúde (DGS) hoje revelado.



O mesmo relatório dá ainda conta de mais duas mortes causadas pela doença registadas em Lisboa e Vale do Tejo.





No que diz respeito à matriz que controla os indicadores decisores do desconfinamento, o país parece estar a registar um abrandamento da pandemia apesar do aumento da incidência. É o que nos diz a mais recente evolução do índice de transmissibilidade que face aos valores apresentados na quarta-feira (1,17 para todo o país e 1,18 para o território continental) está em queda ligeira para os 1,14 na totalidade do país e 1,15 no território continental.





Já a incidência, que consiste na média móvel e acumulada dos casos diários reportados ao longo dos últimos 14 dias por 100.000 habitantes, continua a subir e atingiu os 137,5 a nível nacional e 138,7 para o continente. Na quarta-feira estes valores eram de 128,6 e 129,6, respetivamente.









O esforço hospitalar registou um ligeiro aumento face à ocupação de mais 4 camas em enfermaria, duas das quais nas unidades de cuidados intensivos (UCI), onde estão 108 pessoas internadas. No total estão aos cuidados dos serviços de saúde 431 internados.





A DGS informa ainda que mantém sob vigilância 47.357 contactos de risco, mais 2.687 do que os reportados no boletim de ontem.





Recuperaram também ao longo de quinta-feira 857 pessoas da doença, o que eleva o número total de recuperados para 823.960 e o número de casos ativos no país para 30.442, mais 745 do que os avançados no último relatório.





Duas mortes em Lisboa e Vale do Tejo

Lisboa e Vale do Tejo voltou a apresentar mais de mil casos pelo segundo dia consecutivo ao reportar 1.049 infeções e as duas mortes registadas ao longo de quinta-feira no país.





A região Norte é a segunda mais afetada com 239 novas infeções enquanto o Algarve dá conta de 159 novos casos. No Centro foram detetados 120 casos e no Alentejo outros 31.





O quadro é, contudo, bem melhor nas regiões autónomas onde, na Madeira, se notificaram cinco novos casos. Há apenas registo de uma nova infeção nos Açores.