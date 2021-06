Portugal tem mais 388 casos em dia com 2 mortos. Internamentos em máximo de um mês

Portugal registou 388 novos casos de infeção por covid-19 referentes ao dia de domingo, segundo o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS).O mesmo boletim dá ainda conta de 2 mortes causadas pela doença.Face aos dados agora divulgados e no que diz respeito à matriz que serve de guia ao desconfinamento, os indicadores estão a piorar. A incidência acumulada a 14 dias ultrapassou a barreira dos 70 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e chegou aos 71,2 (era de 69,8). No continente, passou dos 67,5 casos por 100 mil habitantes para os 70,6.Já o índice de transmissibilidade evoluiu favoravelmente, indicando um leve desaceleramento da pandemia que continua, contudo a crescer. O índice reportado pela DGS é nesta altura de 1,07 (antes 1,08) para todo o território nacional, enquanto no continente o valor fixou-se nos 1,08, era de 1,10 na semana passada.

Em vigilância estão agora 26.351 contactos, mais 953 do que do domingo.





Nas unidades de saúde, a DGS foi notificada de que estão a ser utilizadas mais 26 camas ocupadas por doentes covid enquanto, em estado agravado, nas unidades de cuidados intensivos estão agora a ser utilizadas 59 camas para tratar doentes covid, mais 7 do que o reportado no domingo.



O número total de internados esta segunda-feira avançado é assim o mais elevado desde 5 de maio. Desde então que o indicador tinha vindo a decrescer de forma consistente, mas nos últimos dias tem vindo a aumentar.





O boletim da DGS explica que, entretanto, recuperaram da doença mais 277 pessoas, para um total de 812.174 desde o início da pandemia em Portugal. Isto eleva o número de casos ativos no país em 109 doentes, para os 23.824.





Lisboa pior e Madeira sem novos casos.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais de metade dos novos casos – 206 - e uma das duas mortes, enquanto a Madeira passou as últimas 24 horas sem que se aí contraísse mais nenhum caso de covid-19.

O Norte do país dá conta de 93 novas infeções e a segunda morte, no Algarve há notificação de mais 32 casos, enquanto o Centro regista 18 novas infeções e o Alentejo 13.





Para completar as regiões autónomas, os Açores dão conta de 26 novos infetados.