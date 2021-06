Portugal tem mais 445 infetados com covid-19 em dia sem mortes

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 445 casos de infeção por covid-19, segundo o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, 1 de junho.O mesmo relatório indica que a pandemia não causou nenhuma vítima mortal nas últimas 24 horas.

Apesar do número considerável de novos casos, no que diz respeito à taxa de esforço hospitalar, a situação está a melhorar e Portugal tem agora menos 15 doentes internados em enfermaria e menos dois doentes internados nas unidades de cuidados intensivos. Ao todo estão 268 internados em enfermaria e 50 internados em estado agravado de doença.





O mesmo relatório dá ainda conta de 678 doentes recuperados da doença nas últimas 24 horas, o que face ao número de novos casos confirmados faz cair o número de casos ativos em 233, para os 22.700. Este foi o maior valor de doentes dados como recuperados num dia desde 4 de maio.





Em vigilância estão agora mais 363 contactos do que nas últimas 24 horas, para um total de 24.489.





Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona mais afetada diariamente, com 249 novos casos, enquanto no Norte foram identificadas pelas autoridades de saúde 114 novas infeções.





O Centro dá conta de 42 novos casos ao mesmo tempo que foram contabilizadas ainda 13 notificações no Alentejo e 12 no Algarve.





Nas regiões autónomas estão pior os Açores com 12 novos casos face aos 3 identificados na Madeira.





(Notícia em atualização)