Portugal tem mais 572 casos de covid-19 em dia sem mortes

Portugal registou nas últimas 24 horas 572 novos casos de infeção por covid-19, segundo o relatório diário da Direção Geral da Saúde.

A capacidade hospitalar permanece inalterada. O número de internamentos em enfermaria ou de cuidados intensivos (UCI) no país. Não acontecia desde 30 de abril





A DGS aponta ainda 467 recuperados nas últimas 24 horas, o que, face ao número de novos casos confirmados, eleva os casos de doença ativa no país para os 22.452, mais 105 do que na quarta-feira.





Em vigilância estão também mais 1.221 contactos para um total de 21.834.





Por regiões, e como seria expectável, Lisboa e Vale do Tejo apresenta o maior número de novos casos – são 264, quase metade do total nacional. Segue-se o Norte do país com registo de 159 casos de infeção, a zona Centro com 64, o Alentejo com mais 22 infeções e o Algarve que reporta mais 11.





Nas regiões autónomas, está pior os Açores com 38 novos casos de infeção, enquanto a Madeira dá conta de 14 novas infeções.

O mesmo relatório não dá conta de qualquer morte em território nacional.