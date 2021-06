Portugal tem mais 598 casos de covid-19 e uma morte

Durante a passada segunda-feira foram registados no país mais 598 casos de covid-19, segundo o relatório da Direção Geral da Saúde agora divulgado que se refere a dados do dia anterior.O mesmo relatório dá ainda conta de uma morte no país, vítima de covid-19.

Nas unidades de cuidados intensivos sente-se já o aumento no número de casos registados nos últimos dias. Estão já, em estado agravado, internadas 66 pessoas, mais sete do que no dia anterior. Enquanto isso, as enfermarias registam cinco entradas de doentes com covid-19 para um total de 230. Assim, o total de pacientes hospitalizados ascende a 296, o valor mais elevado desde 5 de maio.





A DGS contabilizou ainda 790 doentes recuperados nas últimas 24 horas, 812.964 desde que a pandemia entrou no país, o que faz cair o número de casos ativos de infeção em 193, para os 23.631.





Em vigilância estão também mais 341 contactos.





Por regiões, a única morte foi registada em Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza ainda 348 novos casos.





No Norte foram contabilizadas 129 novas infeções, 60 na zona Centro, 20 no Alentejo e 18 no Algarve.





Nas regiões autónomas estão pior os Açores com 14 novos casos de covid-19, enquanto a Madeira, depois de um dia sem casos, reporta nove novas infeções.