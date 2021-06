Portugal soma mais 910 casos de covid-19 e 6 mortes. Contágios em máximo desde desconfinamento

O país registou nas últimas 24 horas 910 novos casos de infeção de covid-19, segundo o boletim diário da Direção Geral da Saúde esta quinta-feira divulgado. Este é o valor mais elevado desde 6 de março, no início do desconfinamento.O mesmo relatório dá ainda conta de 6 mortes causadas pela pandemia no mesmo período: o número mais elevado desde 15 de maio.

Segundo as contas da DGS, estão agora menos 12 pessoas nos cuidados de saúde para um total de 295 internados, enquanto as unidades de cuidados intensivos têm mais duas camas ocupadas. São agora 72 os doentes em estado grave aos cuidados dos hospitais nacionais.





Recuperados da doença estão, contudo, mais 534 pessoas que deixam aumentar o número de casos ativos no país para os 24.366, mais 370 do que na quarta-feira.





Em vigilância a DGS mantém 28.012 contactos de risco, mais 934 do que os números apontados no último relatório.





Lisboa e Vale do Tejo com recorde de mortes desde 14 de abril

O pico de mortes registado na quarta-feira deve-se sobretudo à situação pandémica registada na região de Lisboa e Vale do Tejo que registou ao longo das últimas 24 horas 557 novos casos de infeção e cinco mortes. É o número mais alto de óbitos na região desde 14 de abril





No Norte foram identificadas 179 infeções e uma morte, enquanto no Centro houve 66 notificações, 28 no Alentejo e 36 no Algarve.





Nas regiões autónomas há mais 38 casos a registar nos Açores e 6 na Madeira.